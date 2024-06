La Lazio sbarca su Rai 1: la soluzione a Reazione a Catena

Chi è solito seguire questo tipo di game show lo sa, Reazione a Catena è uno dei programmi più seguiti dell'estate da anni. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco su Rai 1 in cui le squadre, composte da tre giocatori, si sfidano a scoprire associazioni di parole e frasi per trovare una catena di parole.

Le regole del gioco

L'ultima sfida si chiama, appunto, “L'ultima parola” e l'obiettivo è trovare una parola che ne collega altre due avendo solo la lettera iniziale come indizio. I concorrenti hanno a disposizione due jolly per poter ricevere un'ulteriore lettera come indizio e se viene data la risposta sbagliata il montepremi viene dimezzato.

La Lazio a Reazione a Catena

Nella giornata di oggi, 21 giugno, l'ultimo gioco è iniziato con la parola “Aquila” da legare alla parola “Centro” avendo solo la L come indizio. La concorrente non aveva la risposta pronta, dunque, dimezzando il montepremi, le è stato concesso un ulteriore indizio, ovvero la lettera A. Nonostante ciò, la parola da lei detta era sbagliata, quindi le è stata concessa un'ultima lettera, la Z, per poter arrivare alla soluzione. Con ben tre lettere su cinque la parola “Lazio” era praticamente già formata e infatti è stata indovinata, seppur con una gaffe: al momento della motivazione della risposta, la concorrente ha spiegato che ha collegato “Aquila” con “Lazio” poiché L'Aquila, la città, si trova nel Lazio. Naturalmente le compagne di squadra e lo stesso conduttore Pino Insegno, noto tifoso laziale, l'hanno immediatamente corretta spiegando che le due parole erano correlate tra loro perché l'aquila è il simbolo biancoceleste.