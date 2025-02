Lazio, il peggior dato dell’era Lotito per goal subiti: riflessioni su Provedel e Mandas

La Lazio sabato ha pareggiato contro il Napoli, una partita difficile che il bianco celeste sono riusciti a pareggiare grazie alla rete, negli ultimi minuti, di Dia. Certamente, la squadra di Baroni ha perso quella continuità che l’aveva sempre caratterizzato nei mesi scorsi e che andrà ritrovata, a partire dall’incontro con il Venezia, fissato per sabato 22 alle ore 15:00. Contro i veneti, la Lazio era la giusta occasione per mettere in mostra tutte le sue doti tecniche e non solo per tornare a centrare il quarto posto e inseguire l’obiettivo Champions.

Lazio, la gestione della porta

Uno dei dati negativi della Lazio attuale sono i goal subiti che rendono quasi impossibile conservare il quarto posto nei prossimi mesi, costringendo la squadra a dover segnare sempre una rete in più dell’avversario. Come riporta Il Messaggero, la porta biancoceleste è stata violata 20 volte in 25 giornate (appena 5 clean sheet), si tratta del peggior dato dell‘era Lotito (2004-2025). La Lazio darai tutto per tutto per aggiudicarsi composto Champions a fine anno, ma la difesa della porta rimane un grosso limite e rischia di compromettere l’obiettivo stagionale. Le colpe non possono gravare tutte su Provedel, che Baroni conferma essere ancora il portiere titolare, ma bisognerà trovare un rimedio: è in vista un primo confronto con i preparatori dei portieri sugli errori tecnici del nostro portiere fra i pali.

