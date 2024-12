La Lazio pensa al calciomercato: mediano in prestito

La Lazio è in totale emergenza per quanto riguarda il settore del centrocampo. Gli uomini attualmente sono contati e l'infortunio serio di Vecino, che lo terrà lontano dai campi per un pò, spinge la società di Lotito ad intervenire quanto prima sulla linea mediana per quello che sarà il calciomercato invernale oramai alle porte.

Un altro centrocampista su cui mister Baroni non può fare più affidamento è Gaetano Castrovilli, risaputa la sua condizione fisica e i recidivi problemi al ginocchio che potrebbero portare anche ad una rescissione anticipata del contratto tra giocatore e società.

La situazione nel dettaglio

In casa Lazio sta dilagando l'esigenza di nuovi innesti a centrocampo. Un dato oggettivo e indiscutibile che porterà la società biancoceleste su calciomercato. Il tecnico Baroni necessita di uno, forse due centrocampisti nuovi per evitare di spremere Rovella e Guendouzi, con Dele-Bashiru che ancora sta imparando il ruolo. Non ci sono slot liberi, l'unico modo sarebbe cedere Castrovilli ma l'ex Viola vuole giocarsi le sue chances e cogliere l'occasione. Proprio per questo, sembra che l'unica soluzione sia inserire un under 22, senza creare problemi in lista.

Fino a quel momento, però, c'è una soluzione temporanea che vedrebbe il reintegro di Basic al posto dell'infortunato Vecino almeno fino al 2 gennaio, data d'inizio del mercato di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito ha bisogno di liberarsi di alcuni stipendi, non basterebbe la cessione di Akpa-Akpro al Monza ed è per questo che Fabiani sta cercando profili in prestito con diritto di riscatto. I nomi di Belahyane del Verona, di Atangana del Reims e di Casadei del Chelsea sono quelli più caldi. Tutti under 22.

Il nome in pole

Dalle voci che si rincorrono nel quartier generale di Formello ci sono nomi più in auge di altri. Uno su tutti è sicuramente quello di Belahyane, giovane regista dell'Hellas Verona che è sbocciato in modo incredibile quest'anno.

Il giocatore piace a Baroni, lo conosce, ma era fattibile senza la cessione della società veronese al fondo Usa, con il cambio di proprietà che è programmato per fine anno. I rapporti tra Setti e Lotito avrebbero aiutato a rendere più facile l'acquisto, sia per prezzo che per modalità ma ora è tutto da rivedere, anche perchè sul calciatore sono piombati anche diversi club importanti, come l'Inter.