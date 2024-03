Lazio, questa mattina l'evento di clean-up in Piazza della Libertà | FOTO

Questa mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, è andato in scena un evento di clean-up. Svoltosi in Piazza della Libertà, l'evento è stato organizzato dalla S.S. Lazio Calcio e la S.S. Lazio Plogging, in collaborazione con l’Associazione Stoplastica. L'evento di clean-up, aperto a tutti i tifosi e tifose biancocelesti, era incentrato sull'attività di pulizia e, come riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it, un'occasioni per prendersi cura tutti insieme di Piazza della Libertà, la piazza che il 9 gennaio del 1900 ha visto nascere il sogno biancoceleste.

Di seguito alcune immagini dell'evento andato in scena questa mattina in Piazza della Libertà: