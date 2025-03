Lazio, niente visite per Tavares, ma partenza con la Nazionale: il mistero sulle condizioni

La Lazio arriva alla sosta delle Nazionali, vantando un bruttissimo risultato alle spalle: un duro k.o. contro il Bologna, più precisamente cinque goal subiti in 90 minuti. La società e i tifosi tutto si aspettavano tranne che un nuovo crollo, simile a quello verificatosi contro l’Inter in casa a metà dicembre (0-6). Bisognerà riflettere molto sulle condizioni della squadra e, forse, in questo senso, la sosta sarà molto utile.

La situazione di Tavares

Tra i calciatori convocati con le proprie nazionali, formazioni impegnate nel disputare la Nations League, vi è anche il terzino Nuno Tavares. Come riporta Il Messaggero, però, le sue condizioni sono già un caso. A Bologna il portoghese si era fermato durante il riscaldamento per dei fastidi all’adduttore e, come confermato da Baroni, si era scelto di tenerlo in panchina precauzionalmente. Infatti, anziché partire subito per il Portogallo, inizialmente, Tavares ha fatto rientro nella Capitale insieme ai compagni non convocati e, da programma, avrebbe dovuto svolgere gli accertamenti assieme al TATM, alle prese con un nuovo brutto infortunio.

Il caso Tavares

Gli accertamenti previsti a Roma non sono però stati svolti dal terzino che, per sua scelta, ha deciso di volare direttamente in Portogallo, come testimonia la storia su Instagram del profilo ufficiale della Nazionale portoghese, comparsa ieri attorno al 19 e che mostra il calciatore, con tanto di valigia, diretto verso la partenza insieme alla sua Nazionale. La foto ha lasciato interdetti i tifosi laziali e a sorpreso persino la società. Solo lavoro in palestra per uno che, a questo punto, sarà a disposizione per i quarti di finale di Nations League contro la Danimarca Isaksen.