Caso Dia, la Salernitana fa causa all’attaccante

La Salernitana ha intentato una causa contro il giocatore Boulaye Dia, chiedendo un risarcimento di 20 milioni di euro. La controversia è sorta dopo che il calciatore senegalese classe ‘96 si è rifiutato di scendere in campo durante la partita contro l'Udinese e ha generato l’ira del presidente Iervolino. Il club ha già sanzionato il giocatore con una multa pari al 50% dello stipendio mensile lordo fino alla fine della stagione, ma ora ha deciso di portare il caso davanti al Collegio Arbitrale.

I legali del club campano, E.Chiaccio, F.Fimmanò e R.Sica, hanno richiesto quindi un maxi risarcimento danni all’attaccante (20 milioni, la stessa cifra che è stata spesa per riscattarlo in estate dal Villareal) e ora il Collegio Arbitrale, con l'ausilio di eventuali testimoni, esaminerà la questione e prenderà una decisione in merito.