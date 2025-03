Baroni chiede gli straordinari, dubbio Taty e Marusic: le ultime da Formello

Ci si prepara ad affrontare l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali con la Lazio che domani alle 15:00 farà visita al Bologna di Vincenzo Italiano in quello che si preannuncia uno scontro diretto per i piazzamenti europei. I biancocelesti appena giovedì si sono conquistati l'accesso ai quarti di finale di Europa League e senza dubbio questo traguardo è nuova benzina per le motivazioni, tuttavia Baroni ha avuto solo la rifinitura di questa mattina per preparare la partita.

Oggi non si è visto sul rettangolo di gioco di Formello Dele-Bashiru, rientrato giovedì per un breve spezzone dopo un forte trauma rimediato a Venezia; mentre Castellanos ha svolto una parte in gruppo per poi non prendere parte alle prove tattiche, Baroni punta ad averlo in panchina. Anche Marusic ha svolto questa mattina un allenamento differenziato non prendendo parte alle prove tattiche, da capire dunque le condizioni del montenegrino. Lo staff tecnico biancoceleste si porta dietro qualche dubbio chiedendo di fatto gli straordinari a tutti i titolari di questa squadra, anche se Baroni ha mischiato le carte durante le prove tattiche provando anche Belahyane. Tra i pali ormai è tornata la piena fiducia a Provedel, che difenderà la porta anche al Dall'Ara, il quartetto difensivo è presto fatto con Nuno Tavares sulla sinistra, Gila ed il bomber del momento, Romagnoli, la coppia di centrali, mentre è aperto il ballottaggio sulla destra viste le condizioni del montenegrino, che però se dovesse essere pronto per partire dall'inizio è lui in vantaggio su Lazzari. A centrocampo ci saranno con ogni probabilità Rovella, Guendouzi e Vecino con l'uruguayano che si muoverà tra le linee andando a comporre il tanto dibattuto o 4-2-3-1 o 4-3-3. Davanti torna a fare la prima punta dopo vari esperimenti Dia con Zaccagni, che ha smaltito la botta alla tibia, e Isaksen sulle fasce pronto a servirlo.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia

All. Baroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

All. Italiano

L'arbitro di Bologna-Lazio

COLOMBO

ASSISTENTI: CECCONI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: MERAVIGLIA