Lazio Women, Cetinja: "Adesso un bel periodo, ma continuiamo..."

Alla vigilia del match contro il Como, le biancocelesti scenderanno in campo domani alle 12:30 al Fersini. In vista della sfida, ai microfoni ufficiali è intervenuta Sara Cetinja, portiere della Lazio Women, condividendo le sue impressioni.

Vittoria importante quella contro il Napoli, abbiamo fatto quattro gol e siamo contente di questo. Forse non eravamo felici subito la partita perché non siamo riuscite a giocare come volevamo però abbiamo fatto bene e siamo contente. Continuiamo a lavorare. All’inizio non abbiamo raccolto tantissimi punti anche quando facevamo bene, forse un po’ di maturità ed esperienza ci mancavano. Adesso abbiamo raggiunto quel carattere che ci permette di portarla a casa anche quando magari non giochiamo bene. Nel 2025 stiamo lavorando tanto e subiamo di meno, sono contenta.