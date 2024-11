Cancellieri che crescita: un posto nella Lazio di Baroni?

Si è chiusa la partita Parma-Atalanta. Una partita che ha visto protagonista a senso unico la squadra ospite che ha vinto e convinto al netto di una vittoria arrivata per 3-1 e la conquista della prima posizione. Unica nota che ha attirato elogi in casa Parma è la prestazione di Cancellieri che ha siglato un gol spettacolare, giocata a saltare l'uomo e conclusione violenta e precisa per un provvisorio 2 a 1. Il calciatore romano sta crescendo molto e velocemente nell'ultimo anno e dopo un primo anno deludente con la maglia della Lazio c'è una domanda che sorge spontanea nell'ambiente laziale: nella squadra di Baroni avrebbe spazio?

Un possibile ritorno a fine anno o a gennaio

Matteo Cancellieri si è trasferito al Parma, dalla Lazio, con prestito oneroso con diritto di riscatto. L'attaccante romano sta sbocciando, già lo scorso anno con la maglia dell'Empoli ha fatto vedere una crescita importante con lampi e giocate da giocatore veramente importante. Quest'anno cambio di ambiente e di realtà per il giocatore ma nessun cambio di registro, continuano le ottime prestazioni e la sua crescita eccellente. La possibilità di un ritorno è concreta e chissà nel calcio spesso si sono visti anche ritorni nella finestra del mercato invernale. A Formello in più casi, davanti alle sue giocate, si sono strofinati gli occhi e la domanda può sorgere spontanea: con Baroni cosa combinerebbe Cancellieri? Ormai stiamo conoscendo la cura Baroni, quanto giova ai calciatori e quanto riesca, l'allenatore toscano, a tirare fuori il meglio dagli atleti che allena. Un altro dettaglio che fa mordere le mani al tifoso biancoceleste è le altalenanti prestazioni che arrivano da un ruolo che Cancellieri coprirebbe alla perfezione, la fascia destra. Da quella parte agiscono Isaksen e Tchaouna. Il danese alterna momenti positivi a momenti molto negativi, spesso è impalpabile e sicuramente non è affidabile attualmente. Per il giovane francese discorso simile, vittima forse di un ambientamento che richiede i suoi tempi, deve ancora trovare il suo equilibrio e la sua voce in campo.

Gli elogi su Sky nel post partita

Dopo il triplice fischio finale tra Parma e Atalanta i primi complimenti sono andati ovviamente alla Dea e al suo allenatore Gasperini. Subito dopo si è aperto un dibattito che ha trovato tutti i presenti in studio d'accordo. Il tema è stato Matteo Cancellieri. I presenti : Costacurta, Marocchi, Bonan, Di Marzio, Condò hanno sottolineato in coro la crescita del giocatore e le importanti giocate da fuoriclasse che ogni tanto tira fuori dal cilindro.