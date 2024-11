Lotito chiede il ritorno delle sponsorizzazioni di scommesse nello sport: "Stop a divieti senza logica"

La Gazzetta dello Sport riporta che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha proposto un emendamento per modificare il Decreto Dignità e consentire alle società sportive di stipulare accordi di sponsorizzazione con le agenzie di scommesse.

Secondo il rapporto Ipsos Luiss del 2023, ci sono 4,4 milioni di scommettitori che utilizzano canali illegali, rappresentando il 17% dei 21 milioni di giocatori complessivi, generando un fatturato di 1,9 miliardi di euro. Questo fenomeno è stato favorito dal divieto di pubblicità per i siti di scommesse. L’emendamento di Lotito propone di rimuovere il divieto, permettendo alle agenzie di tornare ad apparire sulle divise sportive.

Le dichiarazioni del Patron biancoceleste durante un’audizione in Commissione Cultura al Senato:

È assurdo che per motivi di facciata il governo precedente abbia vietato la sponsorizzazione indiretta delle scommesse, mentre in tutti i campionati internazionali non ci sono restrizioni simili. In Italia non si può mostrare neanche un logo, perché considerato un incentivo alla dipendenza dal gioco. Misure strumentali, senza logica.