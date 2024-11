Gli avvii di Baroni a confronto, tra Lazio, Lecce ed Hellas Verona

Con il successo di Monza la Lazio è salita a quota 25 punti in classifica, condividendo il momentaneo secondo posto assieme ad Inter, Fiorentina e Atalanta. Quarta vittoria consecutiva in campionato, sesta considerando anche le sfide con Twente e Porto in Europa League, per una Lazio che ha a disposizione due settimane di sosta per recuperare energie. Sette le gare giocate in poco più di venti giorni, dove l'unico stop è andato in scena nella trasferta di Torino contro la Juventus, dopo una prestazione che nonostante l'inferiorità numerica aveva condotto i biancocelesti a un passo dal pareggio. Sorprendente la quota punti ottenuta fin qui dai biancocelesti, per un Marco Baroni che negli ultimi due anni aveva avuto avvii differenti tra Lecce ed Hellas Verona, al netto chiaramente delle differenze di organico a disposizione.

L'avvio a Lecce

Nella stagione 2022-2023 il rendimento del Lecce fu particolarmente complicato, con le prime dodici uscite che restituirono un bilancio fatto da una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte. Il primo successo in campionato arrivò alla settima giornata, quando i pugliesi si imposero per 2-1 all’Arechi di Salerno, con le reti di Ceesay e Strefezza decisive per il successo finale. Nel mezzo diversi pareggi di spessore, come quello ottenuto a Napoli alla quarta giornata, quando Colombo rispose all'iniziale vantaggio siglato da Elmas, o nel caso dell’uno a uno del Via del mare contro la Fiorentina, quando Ceesay e Kouame furono decisivi ai fini del pareggio.

Le prime dodici uscite con l'Hellas Verona

A Verona l'avvio stagionale fu incredibilmente positivo, con gli scaligeri che iniziarono il campionato con sei punti in due partite. All'esordio i veneti uscirono vincenti dal Castellani, con Bonazzoli che regalò i tre punti ai gialloblù con una rete messa a segno al 75'. La squadra di Baroni si ripete a sorpresa la settimana seguente, battendo a sorpresa la Roma di Mourinho: i gol di Duda e Ngonge consegnarono agli scaligeri il doppio vantaggio dopo i primi 45' di gioco, con il gol di Aouar nella ripresa che non bastò ai giallorossi per riportare la sfida in parità. Tra Bologna e Torino gli scaligeri raccolsero due pareggi, unici altri due risultati positivi delle prime dodici uscite. Il bilancio dell'avvio di campionato fece recitare due successi, due pareggi e otto sconfitte: tra queste diversi big match, tra Milan, Napoli e Juventus, quando Gatti negli ultimi secondi del recupero regalò ad Allegri i tre punti.