Pedullà: "Arrivate offerte importanti per Gila, la Lazio…"

Tempo di riflessioni in casa Lazio su come costruire la rosa da regalare a Baroni per la prossima stagione, sul piatto sono tanti i nomi che circolano: da Dia a Noslin, da Stengs a Cabal.

L'addio di molti leader, Luis Alberto e Felipe Anderson su tutti, obbliga a virare su nuovi giocatori di personalità e qualità per evitare problemi di ambientamento fin da subito; serve anche ripartire dai nuovi leader di questa squadra e dalle poche note liete di questa stagione in cui rientra senza ombra di dubbio Mario Gila.

Arrivate offerte per Mario Gila

Il miglior difensore della stagione biancoceleste per distacco, nonché la vera rivelazione della rosa della Lazio, avrebbe attirato su di sé gli occhi di molte squadre come riportato da Alfredo Pedullà. Secondo l'esperto di calciomercato infatti sarebbero arrivate molte richieste ed almeno due offerte importanti concrete per il difensore spagnolo ex-Real Madrid. La Lazio al momento ha però respinto ogni tipo di proposta perché ritiene il calciatore incedibile e ne vuole fare un perno della difesa del futuro. Ricordiamo che il contratto di Gila è in scadenza tra 3 anni, il 30 giugno 2027.

Dopo un anno di ambientamento nella Capitale, in questa stagione Gila ha sfruttato l'occasione concessagli e da lì non ha più lasciato il campo sia con Sarri che con Tudor affermandosi in cima alle gerarchie di reparto. Per lui sono 29 le presenze totali.

Questo il contenuto del post di Pedullà pubblicato su X:

Molte richieste e offerte importanti (almeno due) per #Gila: la #Lazio le ha fin qui respinte e lo considera incedibile

