Calciomercato Lazio, Trevisani: "Noslin e Tchaouna? Ecco cosa ne penso"

Intervenuto nell'ultima diretta di Eurocronache, la rubrica di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, noto commentatore ed opinionista, ha detto la sua in merito a due possibili colpi della Lazio: stiamo parlando di Tchaouna e Noslin.

Se per il primo sembra ormai cosa fatta, con l'annuncio che stenta ad arrivare da giorni, per il giocatore olandese in forza al Verona si sta lavorando in tutti i modi per portarlo alla corte di Baroni prima del canonico ritiro estivo di Auronzo.Con il presidente Setti si sta trattando un doppio colpo che comprende anche il terzino colombiano Cabal per una cifra totale intorno ai 25 milioni di euro. Per abbassare il costo, potrebbe essere inserito nell'operazione Akpa Akpro, giocatore che piace molto a mister Zanetti e che non rientra nei piani della Lazio. Parallelamente si sta lavorando anche per Dia, attaccante della Salernitana in rotta di collisione con il club campano.

L'eventuale arrivo sia di Noslin che di Boulaye Dia, con l'operazione Stengs sullo sfondo, suggerisce che uno tra Immobile e Castellanos potrebbe partire, con il secondo che sta ricevendo le avances del Girona, sua ex squadra.

Di seguito il pensiero di Trevisani su Noslin e Tchaouna:

“Doppio colpo per la Lazio Noslin-Tchaouna? Vi dico che ne penso”