Fra i pali è confermato Christos Mandas al posto dell’infortunato Ivan Provedel, davanti il greco sarà ancora difesa a tre con un cambio rispetto a pochi giorni fa. Infatti, Patric si riprende una maglia da titolare dopo l’assenza per pubalgia e si muoverà sul lato destro con Casale che siederà in panchina. Lo spagnolo è in netto vantaggio per affiancare Alessio Romagnoli e Mario Gila.

Nessuna modifica sulle corsie laterali viste le indisponibilità di Lazzari (problema al polpaccio) e Pellegrini (squalifica), fiducia ad Adam Marusic a destra e Mattia Zaccagni sul fronte mancino. Le novità arrivano al centro con Guendouzi e Vecino che prendono il posto di Cataldi e Kamada. L’allenatore vuole sfruttare la fisicità del francese e dell’uruguaiano per resistere alla Juventus e lasciare l’impostazione della manovra a Luis Alberto che si muoverà qualche metro più avanti.

Lo spagnolo era entrato solo nel finale nella gara di campionato per un affaticamento, domani tornerà a guidare i lavori biancocelesti accanto a Felipe Anderson. Terminale offensivo è Ciro Immobile che prende il posto del Taty Castellanos. L’argentino sarà per cui in panchina insieme a Gustav Isaksen mentre non sconterà il turno di squalifica Pedro. Cinque cambi insomma per Tudor a distanza di pochi giorni, non bisogna chiamarlo turn over però vista la qualità degli interpreti che scenderanno in campo domani sera.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Ruggeri, Hysaj, Kamada, Cataldi, Andre Anderson; Isaksen, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini, Pedro

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Rovella, Lazzari

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Weah, Rugani, De Sciglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling Junior, Miretti, Yildiz, Kean.

Squalificati: Pogba, Fagioli

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro

ARBITRO JUVENTUS-LAZIO

Davide Massa della sezione di Imperia

Assistenti: Meli – Alassio

IV uomo: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Rosario Abisso