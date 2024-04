Buona la prima per Igor Tudor che ha strappato i tre punti contro la Juventus a pochi istanti dal triplice fischio. Appena tre giorni e si torna nuovamente in campo sempre contro lo stesso avversario ma stavolta la gara vale per l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio che sarà di scena all’Allianz Stadium alle 21 domani sera. Tanti i cambi rispetto al debutto per il tecnico croato che vuole testare i giocatori e, al tempo stesso, gestire le energie per questa settimana che si chiuderà con il derby di sabato contro la Roma allo Stadio Olimpico. Fra i pali è confermato Christos Mandas al posto dell’infortunato Ivan Provedel, davanti il greco sarà ancora difesa a tre con un cambio rispetto a pochi giorni fa. Infatti, Patric si riprende una maglia da titolare dopo l’assenza per pubalgia e si muoverà sul lato destro con Casale che siederà in panchina. Lo spagnolo è in netto vantaggio per affiancare Alessio Romagnoli e Mario Gila. Nessuna modifica sulle corsie laterali viste le indisponibilità di Lazzari (problema al polpaccio) e Pellegrini (squalifica), fiducia ad Adam Marusic a destra e Mattia Zaccagni sul fronte mancino. Le novità arrivano al centro con Guendouzi e Vecino che prendono il posto di Cataldi e Kamada. L’allenatore vuole sfruttare la fisicità del francese e dell’uruguaiano per resistere alla Juventus e lasciare l’impostazione della manovra a Luis Alberto che si muoverà qualche metro più avanti. Lo spagnolo era entrato solo nel finale nella gara di campionato per un affaticamento, domani tornerà a guidare i lavori biancocelesti accanto a Felipe Anderson. Terminale offensivo è Ciro Immobile che prende il posto del Taty Castellanos. L’argentino sarà per cui in panchina insieme a Gustav Isaksen mentre non sconterà il turno di squalifica Pedro. Cinque cambi insomma per Tudor a distanza di pochi giorni, non bisogna chiamarlo turn over però vista la qualità degli interpreti che scenderanno in campo domani sera.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Ruggeri, Hysaj, Kamada, Cataldi, Andre Anderson; Isaksen, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini, Pedro

Diffidati: -

Indisponibili: Provedel, Rovella, Lazzari

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Weah, Rugani, De Sciglio, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling Junior, Miretti, Yildiz, Kean.

Squalificati: Pogba, Fagioli

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro

ARBITRO

Davide Massa della sezione di Imperia

Assistenti: Meli – Alassio

IV uomo: Antonio Rapuano della sezione di Rimini

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Rosario Abisso