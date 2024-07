La storia Instagram criptica di Sana Fernandes, ecco a chi si riferiva

Sana Fernandes ha svolto tutto il ritiro con la Lazio ad Auronzo di Cadore venendo anche impiegato da Mister Baroni nelle tre amichevoli all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo dove aveva comunque fatto mostrare le sue qualità soprattutto grazie alle sue giocate palla al piede ed ai suoi dribbling. Ieri l'ala portoghese ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto sorgere molti dubbi tra i tifosi biancocelesti.

La storia su Instagram di Sana Fernandes

Sul proprio profilo Instagram Sana Fernandes ha pubblicato una sua foto in bianco e nero con una scritta: “você pode valer muito mas se estiver no lugar errado nunca serás valorizado”, che significa: “Potresti valere molto ma se ti trovi nel posto sbagliato non sarai mai valorizzato”. Molti hanno pensato potesse essere contro la Lazio ma si tratterebbe, come raccolto in esclusiva dalla redazione di laziopress.it, di questioni legate più alla sua vita professionale e personale e non riconducibili alla società biancoceleste con cui peraltro ha da poco rinnovato ed ha svolto per intero il ritiro trovando ampia fiducia da parte dello staff tecnico.

La foto