Lazio, si attende il ritorno in campo del Taty: senza di lui i numeri della squadra preoccupano

Alle ore 18:00 si sfideranno Atalanta e Lazio la sfida valida per la 31ª giornata di Serie A. Per i biancocelesti non è un periodo semplice, pieno di partite e con l’Europa League che rappresenta una priorità ad aprile in questo finale di stagione. La brillantezza della squadra mostrata ad inizio anno sembra essersi affievolita negli ultimi mesi ma già oggi a Bergamo è attesa una risposta significativa. Nonostante la doppia sfida contro il Bodo nei pensieri di tutti, la Lazio non può permettersi di sottovalutare il campionato e dovrà riprendere a vincere dopo l’ultimo deludente pareggio casalingo contro il Torino.

Il ritorno di Castellanos e la partenza per Bergamo

Una notizia positiva della partita di oggi è il ritorno in campo di Castellanos. Il centravanti è partito con la squadra verso Bergamo ma, salvo cambi di programma improvvisi, il Taty rimarrà in panchina e aspetterà il finale di partita per aiutare i compagni, preservandosi in vista dell’importantissima doppia sfida europea contro il Bodo e, ovviamente, anche in ottica derby. Dal 15 febbraio, data del primo infortunio dell’argentino, la Lazio è costretta a privarsi del suo centravanti e forse mai nessuno a Formello avrebbe mai immaginato quanto questo avrebbe impattato sul rendimento dell’intero organico.

L’incredibile calo di rendimento senza Castellanos: la sua assenza si fa sempre più sentire

D’altronde, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Tempo, i numeri parlano chiaro: con l’argentino in campo la media punti di biancocelesti è di due a partita, con un tasso di vittoria del 63,6%. Invece, senza di lui, la media scende drasticamente a 0,9 punti a gara e la percentuale di successi crolla il 12,5%. Il recupero del calciatore, in queste ultime partite di campionato ed Europa League, risulterà più che fondamentale per delineare il destino della Lazio di Baroni, ancora appeso ad un filo ma con la possibilità, ancora pienamente realizzabile, di scrivere una stagione importante.