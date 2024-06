Pedullà:"Noslin ok, ecco quando si può chiudere per Cabal"

Per Tijjani Noslin alla Lazio sembra ormai tutto fatto: nelle casse dell'Hellas Verona verranno versati all'incirca 15 milioni di euro, con una probabile percentuale sulla futura rivendita oltre che a qualche bonus. C'era la necessità di chiudere entro il 30 giugno e così è stato.

Depositphotos

Doppio colpo dal Verona: la situazione

Ora Fabiani dovrà concentrarsi su un altro reparto considerato carente: i terzini. Da diverse settimane si parlava di un possibile doppio colpo dal Verona che comprendeva, oltre a Noslin, l'operazione Cabal. Il laterale sinistro classe 2001 si è accasato in terra scaligera la scorsa estate dall'Atletico Nacional (Colombia) per 3,5 milioni di euro, e ha portato a termine una prima stagione in Italia a livelli discreti. Fabiani è forte sul difensore sudamericano, che piace parecchio dalle parti di Formello e soprattutto a Baroni, che ha dato il suo benestare.

Cabal-Lazio: ecco quando si può chiudere

Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, i discorsi per il terzino colombiano proseguono, e si sta cercando una quadra con il presidente Setti: già la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per chiudere l'operazione. Nell'affare potrebbe rientrare anche Akpa Akpro, fuori dal progetto, anche se il diretto interessato non ha manifestato aperture in questo senso e sta prendendo tempo.

Intanto, il Verona si porta avanti ed è già alla ricerca di un sostituto, altro indizio che spinge sempre di più Juan Cabal alla Lazio: la dirigenza scaligera ha puntato Rikelme, terzino mancino classe 2003 del Cuiabà.