Liverani: "Lazio? Fatto un pre-campionato a fari spenti, pochi la davano tra le migliori ma.."

Oggi in cerca di una nuova sistemazione come allenatore, Fabio Liverani è stato una colonna del centrocampo biancoceleste dal 2001 al 2006, vincendo in questo periodo anche una Coppa Italia.

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di numerose tematiche, parlando anche della lotta scudetto e della Lazio. Queste le sue parole.

Sulla lotta scudetto