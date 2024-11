Crisi Lione, occasioni di mercato per la Lazio: ecco chi potrebbe arrivare

Con la terza ed ultima pausa dell'anno dedicata alle Nazionali si comincia a guardare anche al mercato di riparazione di gennaio.

La situazione dell'OL

In quest'ottica, la Lazio di Lotito potrebbe approfittare della situazione del Lione, alle prese con una delicata situazione finanziaria che, allo stato attuale, la costringerebbe ad una automatica retrocessione in Ligue 2 (serie cadetta francese) come stabilito dalla Direction Nationale du Controle de Gestion.

Depositphotos Lione

Per evitare ciò, il club francese potrebbe svendere le sue migliori pedine per risanare le casse.

Chi potrebbe interessare alla Lazio?

Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe affacciarsi in casa del Lione per provare a mettere mano a qualcuno dei gioielli della squadra.

Il quotidiano sportivo parla ad esempio del talentuoso centrocampista franco-algerino Ryan Cherki, classe 2003 della nazionale francese, ma anche il nome dell'attaccante franco-georgiano Mikautadze potrebbe far comodo ai biancocelesti.

Tuttavia, l'esborso economico non sarebbe ipotizzabile a gennaio, e se ne riparlerebbe a giugno, a meno che non si tratti di prestito con opzione di riscatto.