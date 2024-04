Chievo Verona-Lazio Women, Grassadonia: "Oggi per noi è una finale, tutte dovranno essere pronte"

Nel pre partita di Chievo Verona-Lazio Women, il tecnico delle biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

“Per noi è una finale, le ragazza i stanno allenando con grande intensità e desiderio. Oggi è una grande occasione per noi contro una bella squadra alla quale faccio i complimenti. Hanno qualità e stanno avendo un gran bel rendimento. Non guardiamo la classifica, ogni partita è determinante e delicata. Sempre un bene avere competizione in rosa, dobbiamo essere bravi a sfruttare le situazioni, anche chi non scenderà in campo dovrà tenersi pronto. L'ultima volta che abbiamo giocato su un sintetico è stato a Brescia e abbiamo patito un pò. Oggi trovare una squadra dinami e e aggressiva, dovremo esseri bravi ad essere aggressivi fin da subito.”