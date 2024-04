Chievo Verona-Lazio Women, Goldoni: "Siamo in crescita, non molliamo nulla e pensiamo gara dopo gara"

Nel pre partita di Chievo Verona-Lazio Women, il tecnico delle biancocelesti è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

“Guardiamo la classifica, ma il nostro potere è pensare partita dopo partita, oggi per noi è una sfida molto importante. Il Chievo è una squadra in forma molto organizzata e aggressiva, ma noi siamo pronte a giocare le nostre armi. Il nostro centrocampo è cresciuto tantissimo, abbiamo allungato la rosa in tutti i reparti. Tutte sono forti, e questo non può che agevolare il mister nelle decisioni. Contro il Cesena vittoria fondamentale, ora non dobbiamo mollare un centimetro e pensare a ogni partita come una finale. Oltre alla gara di oggi ce ne aspettano altre sei, per questo affrontiamo ogni allenamento con la massima professionalità e impegno. Noi siamo una squadra in crescita, esprimo buon calcio e avendo una rosa lunga possiamo ribaltare e vincere ogni partita. Dobbiamo migliorare nell'approccio alle sfide.”