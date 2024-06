Hysaj dal ritiro della Nazionale: "Con l'Italia servirà lucidità. Immobile? Mi dispiace che..."

Intervenuto dal ritiro della Nazionale albanese, l'esterno biancoceleste Elsaid Hysaj ha parlato dell'imminente inizio di Euro 2024. L'Albania è pronta a scendere in campo per il primo incontro del torneo, che la vedrà impegnata proprio contro la Nazionale italiana, guidata da mister Spalletti. L'attesa è grande, con il match fissato per sabato 15 giugno alle 21:00. Hysaj ha espresso anche un po' di amarezza per l'assenza del suo compagno di squadra alla Lazio, Ciro Immobile, che non è stato convocato per l'Europeo dal commissario tecnico, evidenziando quanto il bomber mancherà alla squadra.

Italia-Albania: le parole di Hysaj in vista del match

Siamo una squadra giovane con giocatori importanti. Conosciamo le qualità dell’Italia, che non si può nascondere. Dobbiamo stare tranquilli e non fare pazzie in campo

Su Ciro Immobile