CdS | Per Baroni Laurienté o il golden boy: Cherki o Vitor Roque?

Ieri Fabiani ha parlato ai canali di Lazio Style e ha riferito che “chi vuole Fabiani non lo sa neanche Fabiani”. Una frase che fa capire ancora meno del mercato della Lazio. L'unica cosa che si sa è che Baroni ha chiesto un'ala con determinate caratteristiche, ora bisogna capire chi andrà a ricoprire il ruolo di vice Zaccagni. Per Laurienté c'è l'accordo col calciatore, ma non con il Sassuolo che non ha intenzione di fare sconti e accettare meno di 15 milioni.

I golden boy di Fabiani

Il diesse ha fatto riferimento ai golden boy, a giocatori classe 2003 e 2004 che rientrano negli under 22, dunque senza problemi per le liste della Serie A. Ci sono anche i 2005 da tenere d'occhio: Vitor Roque del Barcellona, Bellingham jr del Sunderland, Fernandez-Pardo del Gent. Ora è spuntato anche Nusa del Bruges, un'ala norvegese il cui costo si aggira sui 20 milioni. Su quel costo troviamo anche Cherki, classe 2003, ma la pista si è raffreddata.

Non solo attacco: trattato anche il regista

Fabiani ha confermato di aver cercato anche Lamine Camara, ormai finito al Monaco. Non si era mai pensato all'aggiunta di un play, chissà se si sia trattato di un'eccezione o se sarà una pista da seguire ancora.

Corriere dello Sport