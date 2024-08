GdS | Parla Klose: "Mai contattato dalla Lazio. Ecco cosa penso della contestazione"

Prima per il dopo Sarri e poi per il dopo Tudor, la voce che vedeva Klose come nuovo allenatore della Lazio si era fatta parecchio insistente. A svelarci quanto ci fosse di vero, però, è proprio il diretto interessato, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Klose

Non sono mai stato contattato dalla Lazio, né per il post Sarri né per il post Tudor. Non so perché sia uscito il mio nome.

Klose sulla contestazione a Lotito

Miro ha avuto anche modo di esprimersi sulla contestazione che sta prendendo piede a Roma, ma non solo, contro il presidente Lotito da ormai quasi due mesi. Queste le sue parole: