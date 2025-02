Lazio, ritrovare il fattore casa e il Taty: domenica la sfida dell’Olimpico

L’Olimpico non è più un fortino: urge un cambio di rotta

La Lazio non riesce più a imporsi in casa. L’ultima vittoria all’Olimpico risale al 28 novembre contro il Bologna, e i gol interni di Castellanos mancano addirittura da settembre. Il fattore campo, un tempo decisivo, ora è diventato un problema: cinque partite senza vittoria tra pareggi e sconfitte. Per tornare a competere ad alti livelli e difendere la corsa alla Champions, serve una svolta immediata. La partita contro il Monza potrebbe essere l’occasione giusta per invertire la tendenza e rivedere il Taty decisivo anche davanti ai tifosi biancocelesti.

Castellanos tra alti e bassi: l’importanza dei suoi gol

L’attaccante argentino ha già raggiunto la doppia cifra stagionale, con 11 gol tra campionato ed Europa League, ma manca ancora la continuità sotto porta. Ogni volta che segna in trasferta, fatica a ripetersi in casa, nonostante nelle prime giornate fosse partito forte. Il gol di Cagliari deve essere il punto di svolta: un Castellanos più presente in area è fondamentale per una Lazio più efficace. La squadra segna quasi esclusivamente da dentro l’area, e il Taty dovrà farsi trovare pronto nei momenti decisivi. Con il Milan, il Bologna e la Juventus alle spalle, ogni punto sarà cruciale per la lotta Champions.

Il Corriere dello Sport