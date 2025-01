Lazio-Como | Baroni nel post: “Dobbiamo far crescere il livello di alcuni giocatori”

Alle ore 20:45 è terminato il match Lazio-Como, giocato davanti al suggestivo scenario di tifosi laziali presenti allo stadio Olimpico non solo per la partita, ma anche per celebrare i 125 anni di gloriosa storia biancoceleste compiuti nella giornata di ieri, 9 gennaio. L’atmosfera è stata colma di emozione anche sul campo con la formazione di Baroni che ha provato in tutti i modi a riprendere a vincere dopo il pareggio con l’Atalanta, ma soprattutto dopo la sconfitta nel derby della settimana scorsa. L’ultimo match disputato tra le due formazioni risaliva al 31 ottobre e alla schiacciante vittoria per il biancocelesti dell’1-5 allo stadio Sinigagaglia della città lombarda. Dopo il match odierno, terminato 1-1 con i goal di Dia e Cutrone, è intervenuto ai microfoni di LSC, il mister biancoceleste Marco Baroni.

Continua nella prossima pagina