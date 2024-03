Lazio-Juventus, quali sono i diffidati in casa biancoceleste?: la situazione in vista del derby

Dopo la pausa dedicata alle competizioni internazionali, la Lazio è pronta a scendere nuovamente in campo. L'ultimo incontro prima della pausa ha visto i biancocelesti trionfare contro il Frosinone, ed ora si preparano per una partita cruciale contro la Juventus.

Per il suo esordio ufficiale, l'allenatore Tudor dovrà fare a meno di Luca Pellegrini, che è stato squalificato. Tuttavia, non ci sono preoccupazioni immediate per possibili squalifiche in vista del derby, dato che al momento non vi sono giocatori della Lazio a rischio ammonizione. Nonostante ciò, è fondamentale mantenere la disciplina contro la Juventus per evitare sanzioni ulteriori. In questa fase cruciale, il contributo di ogni membro della squadra è essenziale.