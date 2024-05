Al termine della sfida di San Siro, pareggiata 1-1 con l'Inter, Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di LSC per commentare la partita:

Abbiamo fatto una buona partita. Venire qua a giocare contro l'inter non è mai facile anche se ha già vinto lo scudetto. Per larghi tratti della partita abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, avevamo la possibilità di segnare il 2-0 e poi abbiamo preso un gol su calcio da fermo dove abbiamo lavorato tanto in settimana ed è un peccato. C'è da portare questo e cerchiamo di chiudere il campionato con i tre punti

Segnali positivi dalla difesa

Io ho sempre detto che il lavoro parte da davanti. Se ce una grande pressione per noi è più facile marcare gli attaccanti. Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto questo aspetto e adesso in settimana ci sarà ancora da lavorare

Le difficoltà delle stagione

Mi dispiace che finisce cosi la mia stagione ma come ho detto altre volte è stata la prima annata dove ho avuto delle difficoltà e mi serviranno per crescere prima come uomo e poi come calciatore. Pensavo di uscirne meglio sinceramente ma è andata così. Ho preso tutte le bastonate e le prendo come consigli per il futuro per rimettermi in carreggiata

Quanto è stato difficile abbinare i nuovi dettami tattici e i risultati