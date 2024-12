Lazio in emergenza a centrocampo: i nomi sul mercato

Emergenza centrocampo: lo stop di Vecino

La situazione a centrocampo per la Lazio si fa sempre più critica. L'assenza di Matías Vecino, già pesante nelle scorse settimane, si prolunga ulteriormente a causa di un nuovo infortunio, più grave del precedente. L'uruguaiano non sarà disponibile per almeno un paio di mesi, secondo le prime indiscrezioni, anche se conferme ufficiali arriveranno nei prossimi giorni. Questa ulteriore assenza obbliga la società a valutare soluzioni urgenti prima di gennaio: una delle poche opzioni immediate è il reintegro temporaneo di Basic, in attesa dell’apertura del calciomercato.

Mercato e liste: le scelte della Lazio

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la Lazio deve fare i conti con il problema degli slot per gli over 22, tutti già occupati. Si era pensato alla cessione o rescissione di Castrovilli per liberare un posto, ma il calciatore non sembra intenzionato a lasciare. Questo costringe il club a puntare su un under 22. Tra i possibili rinforzi figurano Atangana del Reims, che però ha rinnovato fino al 2027, Fazzini dell’Empoli, valutato intorno ai 20 milioni di euro, Casadei, vicino al Monza, e Alvyn Sanches del Losanna, disponibile solo a giugno. Un vertice tra Baroni, Fabiani e la dirigenza sarà decisivo per individuare soluzioni concrete, inclusi eventuali obiettivi meno noti che possano rinforzare la squadra.