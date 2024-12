Coppa Italia, Atalanta e Roma non deludono e accedono ai quarti di finale

Nessuna sorpresa in questa nuova giornata di Coppa Italia: vincolo le due squadre favorite, Atalanta e Roma, che battono in scioltezza rispettivamente Cesena e Sampdoria, due squadre che attualmente militano in Serie B. Le squadre di Gasperini e Ranieri staccano un pass per i quarti di finale.

Atalanta-Cesena

Poche storie in quel di Bergamo, con i padron di casa che asfaltano i romagnoli del Cesena. Pronti, via e dopo nemmeno dieci minuti Zappacosta e De Ketelaere portano sul doppio vantaggio la Dea. Sul finire del primo tempo sono Samardzic e ancora De Ketelaere a rincarare la dose e a portare sul quadruplo vantaggio i ragazzi di Gasperini. Il secondo tempo è ancora a tinte nerazzurre, con Brescianini e Samardzic che portano sul 6-0 i padroni di casa. Nel finale piccola gioia per il Cesena che trova il gol con Ceesay.

Roma-Sampdoria

Anche all'Olimpico la gara viene subito indirizzata da Dovbyk, con l'attaccante ucraino che ritrova il gol dopo quasi due mesi a secco. Nel primo tempo sono ancora Dovbyk e Baldanzi a portare sul triplo vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa Yepes accorcia le distanze per i doriani, ma nel finale l'uzbeko Shomurodov chiude la partita sul 4-1.