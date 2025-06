Lazio, l’obiettivo è ridurre l’organico: Tchaouna e Noslin i primi in uscita

Tutto è pronto per il grande ritorno di Sarri: dopo i saluti a mister Baroni, la Lazio è pronta a raccogliere il mister toscano dopo 466 giorni e un anno e mezzo da quelle impreviste dimissioni che avevano spiazzato tutti a Formello e non solo. La squadra è fitta di giovani, ma conta anche importanti figure di riferimento dello spogliatoio, i cosiddetti “big”: il binomio perfetto per permettere a Sarri di plasmare la squadra adatta al suo bel gioco e che, con una sola partita a settimana, potrebbe davvero raggiungere importanti obiettivi.

Due giocatori in partenza

Con il ritorno di Sarri, occorrerà pensare anche al mercato: l’obiettivo è ridurre l’organico di una identità di elementi anche in conseguenza della mancanza di impegni europei per la prossima stagione. Nella Lazio si stanno valutando le cessioni di chi non è riuscito, finora, ad imporsi con l’aquila sul petto e naturalmente, i primi nomi che figurano sono quelli di due giovani arrivati la scorsa estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Tchaouna e Noslin, i due attaccanti giunti a Roma da Salernitana e Verona per giocarsi il posto da titolari, hanno trovato non pochi difficoltà nelle loro primo anno alla Lazio. In particolare, per Tchaouna potrebbero riaprirsi i spiragli dall’estero poiché, con un’offerta sui 12 milioni, verrebbe ceduto.

Il primo anno di Noslin e Tchaouna

Non è stato un anno semplice quello di Noslin e Tchaouna. I due sono arrivati quest’estate in cerca di rilancio, ma in molte occasioni, non sono riusciti a dimostrare quella fiducia e quel carattere necessari a ciò. Baroni ha fatto di tutto per trasmettere serenità ai due giovani, concedendogli tutto lo spazio possibile in campo per farli crescere. In nessuna occasione i due si sono contraddistinti particolarmente, risultando mai decisivi, se non nella compagine negativa dei rigori che hanno portato all’uscita della Lazio ai quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt. Il bollettino parla chiaro: per Noslin, 30 presenze e solo 2 goal. Per il francese, invece, 24 presenze e soltanto una rete. Solo le prossime settimane sveleranno quale sarà il destino di questi due giovani.