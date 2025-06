Convegno Lazio: gli psicologi della Lazio e un'ex biancoceleste ai microfoni

Oggi la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico sta ospitando il primo convegno della Società Sportiva Lazio contro il bullismo nelle scuole e nello sport, un grande evento per la Società biancoceleste, inoltre, all'evento stanno partecipando autorità istituzionali come il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Lazio Claudio Lotito e l'Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Al momento si sta svolgendo la seconda parte dell'evento, di seguito i vari interventi.

Convegno Lazio: gli interventi nella seconda parte

Vincenzo Chiavetta

Uno degli elementi per combattere il bullismo è imparare a rispettare il limite, la regola. Si è educatori quando si è una guida morale e il tecnico deve saper migliorare le sue capacita comunicative e di leader, deve diffondere i valori sociali e civili. La società mi ha dato un compito con dei confini e il mio compito è garantire ad ogni ragazzo i suoi sorrisi e la sua felicita.

Daniela Palma

Io lavoro con ragazze che sono in pre o piena adolescenza e con una forte complessità per quanto riguarda le relazioni. La violenza non ha genere, la violenza è violenza ma c'è una differenza nelle modalità e nelle dinamiche sociali, perche mentre il bullismo maschile di solito è diretto e fisico, in quello femminile l'aggressione è indiretta e danneggia la reputazione e le relazioni della vittima, quindi c'è una modalità più subdola, con esclusione sociale, pettegolezzi e manipolazione.

Guglielmo Stendardo

Ringrazio Lotito che mi ha dato la possibilità di arrivare e studiare a Roma. Giocare a calcio e non avere altri progetti non va bene, perche si possono avere momenti meno belli e la cultura è necessaria. La conoscenza è l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via, quindi va bene giocare a calcio ma mai abbandonare lo sport. La vita è breve ma è un dono che bisogna accettare e restituire, è un viaggio bellissimo. Sempre Forza Lazio.

