Como-Lazio | Le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Isaksen

Pochi minuti e allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como andrà in scena la sfida tra lariani e biancocelesti che chiuderà questa 10° giornata di Serie A ENILIVE. La Lazio, reduce dalla bella vittoria contro il Genoa, subirà questa sera le assenze di Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni alle prese con qualche problema fisico da smaltire e per questo motivo non sono partiti con la squadra; Como che dal canto suo vuole invertire il trend delle ultime gare dove sono arrivate le prestazioni e non il risultato dovrà fare a meno dell'ex Barcellona Sergi Roberto.

Nella pagina successiva le formazioni ufficiali di Como-Lazio