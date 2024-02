Lazio-Bologna, i convocati di mister Sarri

La Lazio ha da poco diramato, attraverso i propri canali ufficiali, la lista dei 22 convocati per il match delle 12:30 contro i rossoblù del Bologna allenati da Thiago Motta. La sfida vede contrapporsi due squadre in grande forma: l’impresa con il Bayern è stata un’iniezione di fiducia per i biancocelesti, ma dovranno dimostrare sul campo di reggere l’alto livello che stanno mantenendo i falsinei nell’arco della stagione. Il gioco spumeggiante e di intensità elevata che sta facendo vedere la squadra di Motta deve essere affrontato con la stessa cattiveria e attenzione con la quale si è sfidata la corazzata bavarese: Sarri teme un calo di energie mentali dopo la Champions, una flessione dopo il grande sforzo di mercoledì. Sarà quindi un test molto importante per capire la cilindrata mentale della squadra.

Di seguito ecco i convocati scelti dal mister:

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Napolitano;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.

Assenti, come previsto, Zaccagni e Rovella che sono alla prese con i rispettivi infortuni: il primo prova ancora dolore al piede dopo il pestone ricevuto con l’Udinese, il secondo sta affrontando un principio di pubalgia che lo tormenta da una settimana circa. Vecino e Romagnoli sono invece gli squalificati, saranno a disposizione dalla prossima giornata.