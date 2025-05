L’ex Rambaudi: “La Lazio ha fatto una grande stagione ma contro la Juve sarà una finale…”

Mancano pochi giorni alla sfida contro la Juventus e, in generale, poche settimane alla fine di questo campionato. Dopo la delusione europea la Lazio dovrà dare il tutto per tutto in campionato, in queste ultime tre sfide contro Juventus, Inter e Lecce, per raggiungere il grande obiettivo Champions. nel frattempo, l’ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi, intervistato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha dato il suo parere circa la sfida che attende i biancocelesti contro la Juventus.

Le parole di Rambaudi

Contro la Juventus la partita dell’anno?

Sì, è quella che deciderà tutto. Per la squadra di Baroni sarà come una finale. Deve soltanto vincere per poter avere buone possibilità di arrivare in Champions. Un traguardo che potrà centrare facendo sette punti nelle ultime tre giornate, ma deve vincere con la Juventus, proprio perché è uno scontro diretto. Mentre ai bianconeri può bastare un pareggio, visto che poi hanno un calendario migliore.

Biancocelesti in linea con i programmi?

Ritrovarsi a tre giornate dalla fine a lottare per la Champions vuol dire che la Lazio ha fatto una grande stagione. Baroni ha saputo valorizzare l’organico, gli vanno fatti i complimenti. Con l’Atalanta è la squadra che, nei primi quattro-cinque mesi di stagione, ha fatto vedere il calcio migliore in Italia.

