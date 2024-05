Grassadonia: "Faccio i complimenti alle ragazze. Con la Ternana partita accattivante"

Dopo la bella vittoria ottenuta per 5-0 contro il San Marino Academy, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti mister Grassadonia.

Mi ha messo a disposizione 25 calciatrici, ne posso utilizzare solo venti quindi cinque erano in tribuna. Abbiamo sempre fatto rotazioni e domenica sceglieremo sempre in base a quello che ci servirà da un punto di vista tattico e a chi starà meglio

Non c'è occasione più bella per festeggiare, faccio i complimenti alla Ternana. Una stagione importante, accattivante. Non c’è partita più bella da giocare, se potessi la giocherei anche io ma purtroppo non posso. Bisogna affrontarla con la giusta serenità, ma consapevoli del percorso che abbiamo fatto e consapevoli di cosa ha dato questa squadra alla Lazio