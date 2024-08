ESCLUSIVA | Carol, la baby-tifosa della Lazio virale su TikTok: "Immobile via? È stato il mio primo idolo, ma l'ho capito..."

In esclusiva a laziopress.it grazie anche alla mamma Marzia Polidori, abbiamo avuto il piacere di conoscere meglio la piccola tifosa biancoceleste Carol che ci ha detto cosa ne pensa dell'improvvisa partenza dalla Lazio del suo idolo Ciro Immobile e di questo inizio di stagione. Carol, oltre ad essere diventata virale su Tik Tok per le partite a FIFA con il papà e per le sue emozioni allo stadio, viene ricordata con affetto dalla tifoseria capitolina e dagli amanti del calcio proprio per la sorpresa ricevuta dall'ex capitano a Le Iene. Ciro Immobile è andato a trovarla a casa facendola rimanere senza parole.

Prima via Sarri, poi via Tudor e arriva Baroni. Che idea ti sei fatta al suo annuncio e se è cambiata dopo Lazio-Venezia

"Sono praticamente cresciuta con Sarri alla Lazio ero molto affezionata e mi è davvero dispiaciuto quando è andato via. Baroni non lo conosco bene però io ci credo! Va data fiducia e la prima di campionato ha premiato le sue scelte."

Tanti nuovi giocatori, chi pensi che sarà un top e chi un flop?

“Dopo Lazio Venezia mi viene da dire TOP Dele-Bashiru! Altruista, fisico, veloce! Wow! Tchaouna non mi ha colpito particolarmente... però è giovanissimo quindi aspetto a dire la mia!”

Immobile ha salutato: era arrivato il suo momento o viste le sue doppietta in Turchia, qualcosa poteva ancora dare alla Lazio?

“Secondo me Ciro avrebbe potuto fare altri due anni con noi e dire ancora la sua. Purtroppo è stato male spesso e i tifosi non l'hanno né aiutato né capito anzi... hanno accelerato l'addio. Gli auguro il meglio.”

Come avete preso la partenza di Immobile?

“Quando è andato via ci sono rimasta male ma ho capito la situazione. E' stato il mio primo idolo, mi ha avvicinato al calcio e alla Lazio e avendolo conosciuto di persona sono stata ancora più triste!”

Il mercato ancora aperto. Dove manca ancora qualcosa?