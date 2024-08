Pedullà: "Per Folorunsho pronta una nuova offerta, l'alternativa…"

Nonostante domani sia giorno di partita (ore 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine) non si ferma mai il calciomercato, che chiuderà il 30 agosto a mezzanotte. L'ultimo colpo della Lazio è stato Boulaye Dia che è andato a completare e probabilmente chiudere il parco attaccanti, continua invece la ricerca di un centrocampista/trequartista da regalare a Baroni per rinforzare quella porzione di campo.

La situazione tra Folorunsho e la Lazio

Il profilo individuato da tempo dalla Lazio porta il nome di Michael Folorunsho, che aspetta solo la Lazio e ha già accordato i propri termini personali con i biancocelesti, che devono ora però bussare alla porta del Napoli.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la società biancoceleste presenterà nei primi giorni della prossima settimana una nuova offerta al Napoli per strappare il sì di De Laurentis e regalarsi il trequartista ex-Verona e tifosissimo della Lazio finito fuori rosa con i campani di Antonio Conte.

Per la buona riuscita dell'operazione molto probabilmente dipenderà anche dalle uscite che farà la Lazio e la formula con cui si proverà a prendere Folorunsho.

L'alternativa: Alcaraz

Come suggerito da Alfredo Pedullà, ma il suo nome circola già da parecchio tempo, l'alternativa a Folorunsho resta Carlos Alcaraz, centrocampista del Southampton che lo scorso anno ha giocato da gennaio a giugno nella Juventus.

L'operazione Folorunsho se tutto andasse per il verso giusto si concretizzerebbe negli ultimi giorni di mercato, stesso dicasi per Alcaraz. Si dovrà dunque pazientare ancora una settimana per scoprire chi sarà il nuovo centrocampista agli ordini di Baroni.

Il tweet di Pedullà