Serie A femminile, gare rinviate per i funerali di Papa Francesco: il programma dei recuperi

La morte del Santo Padre, avvenuta nella mattina di ieri, ha sconvolto il mondo intero. In segno di lutto per la recente scomparsa di Papa Francesco, come per la Serie A Enilive, anche il campionato femminile eBay si ferma. Sabato 26 aprile alle ore 10:00 saranno in programma i funerali del Santo Padre e per una questione di ordine pubblico la sfida tra Lazio e Parma della prima squadra maschile delle ore 20:45 è stata rinviata, stesso discorso vale anche per il match esterno tra Como e Lazio Women, in attesa di aggiornamenti sul possibile recupero.

Di seguito il programma dei recuperi della Serie A eBay.

POULE SCUDETTO

Fiorentina- Juventus Women rinviata a venerdì 25 aprile, ore 12.30

Milan-Inter rinviata a venerdì 25 aprile, ore 16:00

Per l'ottava giornata della poule scudetto a riposare sarà la Roma.

POULE SALVEZZA

Napoli-Sampdoria rinviata a domenica 27 aprile, ore 12:30

Como Women-Lazio rinviata a data da destinarsi

Per l'ottava giornata della poule salvezza a riposare sarà il Sassuolo.