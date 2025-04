Ballardini svela: "La vittoria della Supercoppa Italiana? Siamo stati fortunati. Con Lotito..."

Davide Ballardini, ex allenatore della Lazio dal luglio 2009 al febbraio 2010, è intervenuto al podcast “Doppio Passo”. L'ex mister biancoceleste ha rivelato alcuni retroscena al momento del suo arrivo alla Lazio, e sul suo rapporto con il presidente Claudio Lotito. Ballardini ha dato inoltre la sua impressione sulla nuova gestione di mister Baroni della squadra biancazzurra. Di seguito le parole dell'ex tecnico.

Con Lotito mi sono trovato bene, una persona che ha sempre portato rispetto per il mio lavoro, anche se in quel periodo c'erano questi 14/15/16 fuori rosa perché avevano il contratto ma non rientravano, qualcuno di loro non firmava il rinnovo come Pandev, Ledesma, De Silvestri, c'era una grande confusione. Era una squadra bella logora: alcuni giocatori erano a fine carriera, come Siviglia, Rocchi, e tanti sopra ai 30 anni. Noi vincemmo la Supercoppa contro l'Inter ma fummo molto bravi, ma anche fortunati. La situazione era molto ingarbugliata.