Genoa-Lazio | Baroni riprova Marusic alto a destra, Taty c'è: le ultime da Formello

Dopo il rinvio di domenica, la Lazio tra mille polemiche con la Lega Serie A è tornata nella Capitale e questo pomeriggio ha svolto l'allenamento di rifinitura nel Centro Sportivo di Formello prima di tornare nel capoluogo ligure nella mattinata di domani.

In quella che è a tutti gli effetti la seconda rifinitura anti-Genoa, Baroni continua con i test che aveva già provato nella mattinata di sabato: fiducia a Mandas in porta, che ha scalzato Provedel nelle gerarchie, mentre in difesa visti i due giorni di “riposo” in più si potrebbe rivedere la coppia Gila-Romagnoli con Gigot che parte più indietro ai blocchi di partenza rispetto a sabato. Come terzini Pellegrini è il favorito sulla sinistra, mentre a destra oggi è stato provato Lazzari. In mediana spazio a Rovella e Guendouzi, ma è là davanti che continuano le prove con Baroni che ha provato Marusic esterno alto a destra proprio come aveva fatto sabato e potrebbe essere questa la mossa a sorpresa contro la squadra di Patrick Vieria. Si rivedrà poi il tandem Dia-Taty con capitan Zaccagni sulla destra.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni

Ballottaggi: Lazzari-Tchaouna

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

L'arbitro di Genoa-Lazio

AYROLDI

ASSISTENTI: DI GIOIA – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI