Women, Margherita Monnecchi è una nuova calciatrice biancoceleste

La Lazio Women continua a costruire una rosa ambiziosa in vista della nuova stagione di Serie A femminile, puntando su talento e prospettiva. A rinforzare il reparto offensivo arriva Margherita Monnecchi, attaccante classe 2001, reduce da un’esperienza formativa nella massima serie alla Fiorentina e pronta a mettersi a disposizione del gruppo guidato da mister Grassadonia.

Attaccante classe 2001, ha esordito in Serie A con la Fiorentina nella stagione 2018-2019, debuttando l`anno seguente anche nella UEFA Women`s Champions League nel corso del match di ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester City. Nel passato campionato ha vestito in prestito la maglia dell` Eibar con cui ha disputato diciannove partite nella massima divisione spagnola. Nel curriculum di Monnecchi, inoltre, anche all`attivo diciotto apparizioni con l`Italia Under 23.

Perche ho scelto la Lazio? Penso che il progetto sia molto ambizioso. Con persone che già mi avevano cercato in passato, che mi hanno dato l'impressione di credere molto in me e di conseguenza mi hanno spinto a fare questa scelta di carriera, che mi possa permettere secondo me di fare uno step in più, di crescere, di migliorare in un ambiente che può dare tanto.

Su che punto cercherai di spingere maggiormente per crescere? Sicuramente dal punto di vista realizzativo e di finalizzazione, penso che lì ci sia uno step in più da fare e penso di avere le carte per poterlo fare e penso che qua ci possano essere le possibilità di fare quello step in più, quindi sarà sicuramente uno dei miei obiettivi principali. Poi migliorare in generale, penso che ci siano veramente le condizioni per fare bene e per crescere sotto tanti punti di vista.

Sotto questo aspetto, quanto è importante arrivare in una squadra che ha questo reparto offensivo? Sicuramente crea competizione interna che fa sempre bene per alzare il livello all'interno della squadra individualmente ed anche un po' un modo per mettersi alla prova, per capire il proprio livello e fino a che punto uno può arrivare, quindi penso che sia molto stimolante avere queste persone, queste giocatrici accanto comunque, con cui poter crescere, allenarmi e mettermi alla prova.

La Lazio può essere il trampolino anche per arrivare in nazionale maggiore? Sicuramente può essere un modo per avvicinarci, dipende soprattutto da me, quindi dipende da come io lavoro in un anno qua alla Lazio e sono convinta o comunque spero che se dovessi veramente lavorare bene e crescere e migliorare sotto gli aspetti che devo migliorare può essere un'opportunità, una possibilità quella di andare in nazionale un giorno.

L'esperienza in Spagna? È stata sicuramente un'esperienza molto importante e formativa dal punto di vista non solo di calciatrice ma come persona in generale, è stata una bella esperienza, mi ha messo molto alla prova però mi ha reso molto più forte quindi a livello calcistico mi ha dato tanto.

Sicuramente l'attenzione che c'è (alla Lazio, ndr) anche alla squadra femminile, non solo alla maschile, da parte della società della Lazio e quindi delle strutture, del campo di allenamento e di partita, degli spogliatoi, della palestra, è un qualcosa che dà tanto alla giocatrice che poi deve prendere una scelta e che quindi sicuramente ha influito in modo molto positivo anche nella mia volontà di venire qua con la sicurezza che poi comunque a livello di strutture e qualsiasi cosa fuori dal rettangolo verde è veramente a disposizione.

Se ho il sogno nel cassetto di fare qualche altro gol pesante? A maggio ne riparliamo (ride, ndr).