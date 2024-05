Empoli, incidente stradale per l'attaccante Niang: la situazione

Disavventura per l'attaccante dell'Empoli M'Baye Niang. Come riporta il sito Sportface.it, l'attaccante classe '94, poco dopo le ore 21:00 di ieri sera, è rimasto coinvolto in un incidente stradale proprio ad Empoli, provincia di Firenze, dove non risulterebbero feriti.

Il calciatore dell'Empoli, insieme ad un'altra persona, erano a bordo di un'auto, che sembrerebbe aver colpito un furgone ed altre due auto in sosta, su una delle quali ci sarebbe stata a bordo una persona, per poi finire contro un muro. Non sembra ancora chiaro chi fosse alla guida del veicolo.

Per M'Baye Niang è il secondo incidente stradale in pochi mesi, visto che lo scorso 20 febbraio, sempre ad Empoli, era stato coinvolto in un altro sinistro stradale, anche in quell'occasioni senza feriti.

Il calciatore sembra esser rimasto illeso dall'incidente stradale e, già dalla giornata di oggi, potrebbe essere regolarmente a disposizione dell'allenatore dell'Empoli, Davide Nicola, per l'allenamento del pomeriggio, in vista della preparazione al prossimo match della squadra toscana. L'Empoli infatti, domenica 12 maggio alle ore 12:00, sarà impegnata allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare la Lazio nella 36° giornata del campionato di Serie A.