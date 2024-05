Lazio-Empoli, info importanti per i possessori dei parcheggi B1 e B2: il comunicato

Archiviato il pareggio per 2-2 in casa del Monza, andato in scena sabato scorso, la Lazio torna a giocare allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti, questa domenica, affronteranno l'Empoli tra le mura amiche, per continuare la rincorsa ad un posto in Europa per la prossima stagione. Come la Lazio, anche l'Empoli arriva da un pareggio, con la gara interna contro il Frosinone terminata 0-0.

Lazio-Empoli, il comunicato biancoceleste sulle info per i possessori dei parcheggi B1 e B2

La Lazio, attraverso il proprio sito, Sslazio.it, ha annunciato con un comunicato ufficiale tutte le importanti informazioni per i possessori dei parcheggi B1 e B2 in vista del match di domenica all'Olimpico tra biancocelesti ed Empoli:

“La S.S. Lazio comunica ai possessori dei parcheggi B1 e B2 di Viale delle Olimpiadi che, per la gara di domenica 12 maggio Lazio-Empoli, non potranno usufruire del permesso, come comunicato ad inizio stagione, a causa degli Internazionali BNL d`Italia di tennis”.

Depositphotos

Lazio-Empoli, data ed orario ufficiale del match

La sfida tra Lazio ed Empoli sarà valida per la 36° giornata del campionato di Serie A, importante per entrambe le squadre impegnate nella rincorsa verso i propri obiettivi: i biancocelesti vogliono continuare nella lotta per un posto in Europa nella prossima stagione, mentre la squadra di Nicola vuole conquistare la salvezza per restare in Serie A anche il prossimo anno.

Lazio-Empoli, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena domenica 12 maggio 2024 alle ore 12:30.