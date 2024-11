CdS | Lazio, quanti punti in più rispetto all’anno scorso! I numeri della squadra e di Baroni impressionano

Nessuno quest’anno, dopo gli importanti adì di quest’estate, avrebbe immaginato una Lazio del genere: il percorso è ancora lungo, ma per ora si contano 28 punti in campionato, pari con Inter (squadra costruita per lo scudetto); Atalanta (campione di Europa League in carica) e Fiorentina. In Europa League il percorso, forse, è ancora più entusiasmante: la Lazio è l’unica squadra europea ad aver vinto tutte e quattro le prime partite disputate finora e gode di 12 punti e di un primo posto in solitario nella classifica europea a 36 squadre.

I punti di quest’anno

Sull’altra sponda del Tevere, vi è un mondo completamente capovolto e una squadra in apparente crisi: sono 15 punti in più sulla Roma, la Lazio vanta oltre il doppio dei punti rispetto ai cugini giallorossi, un dato da tenere in considerazione visto il prossimo derby si giocherà il 5 gennaio 2025, tra poco più di un mese. Quello che più stupisce, però, è che il nuovo tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha trasformato e “raddoppiato“ la Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, dopo 13 giornate, la Lazio di quest’anno ha totalizzato 11 punti in più rispetto all’anno scorso. Un anno fa, i biancocelesti, allenati da mister Sarri, erano nella parte destra della classifica, undicesimi dietro al Monza e al Frosinone (squadra che poi sarebbe retrocessa a fine anno) con 17 punti. Adesso i punti sono 28 e i goal segnati esattamente il doppio: 28 contro 14, dato che testimonia la crescita della mentalità e della forza della squadra. Si può dire che nessuno, in serie A, è cresciuto così tanto e vanta tali margini di miglioramento.

