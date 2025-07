Noslin, futuro da scrivere alla Lazio: intanto Sarri…

Un enigma tattico che si ripropone

Così come accaduto nella passata stagione, anche l’inizio di questo nuovo anno calcistico lascia irrisolti i dubbi su Noslin. L’olandese resta un elemento difficile da incasellare dal punto di vista tattico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i primi giorni di ritiro a Formello non hanno fatto chiarezza: Sarri lo ha infatti schierato in tutte le posizioni dell’attacco, alla ricerca della collocazione ideale.



Un test sul campo per convincere Sarri

Noslin è uno dei pochi giocatori in rosa a non aver mai lavorato con Sarri in passato. Per questo motivo, il tecnico toscano ha bisogno di osservarlo da vicino, testandolo direttamente sul campo per comprenderne al meglio le caratteristiche. Il futuro dell’attaccante dipenderà molto dall’impressione che riuscirà a lasciare in queste settimane: sarà la valutazione di Sarri a determinare quale ruolo, se ci sarà, avrà nel progetto Lazio.