Lazio, prove e scelte in vista: la rosa è sotto esame

Due settimane per decidere: Sarri passa al vaglio la rosa

Il ritiro estivo rappresenta della Lazio per Maurizio Sarri il momento chiave per valutare a fondo ogni elemento della rosa. Il tecnico ha a disposizione due settimane e alcune amichevoli per capire chi potrà essere utile alla causa e in quale ruolo. Le due sfide previste in Turchia all’inizio di agosto faranno da spartiacque: dopo di esse, qualche giocatore potrebbe essere messo sul mercato. Intanto, Fabio Ruggeri sembra destinato alla partenza: secondo Il Corriere dello Sport, la Juve Stabia sta spingendo per chiudere l’operazione in tempi brevi, puntando a un prestito già prima di agosto.

Cessioni obbligate e incertezze tra i pali

Non sarà l’unico movimento in uscita. Saranno necessari almeno due tagli tra gli over 22, visto che la lista può contenere al massimo 17 nomi e al momento ne conta 19. Se non dovessero esserci cessioni, alcuni giocatori rischiano di finire fuori rosa. Basic è il primo indiziato, mentre l’altro nome potrebbe emergere tra l’attacco — in caso di bocciatura di Cancellieri — o la difesa. Resta delicata anche la questione portieri: Provedel vuole riprendersi il posto da titolare, ma Mandas ha chiesto spazio e sta valutando possibili offerte da Premier League e Liga. Sul fronte giovani, Furlanetto potrebbe restare come terzo portiere, mentre Renzetti, che ha bisogno di giocare con continuità, è seguito da Pontedera, Alcione, Cavese e Arzignano.