Lazio, Dele-Bashiru al centro del nuovo progetto di Sarri

Osservazioni e adattamenti nel ritiro di Formello

Il ritiro della Lazio prosegue a Formello, dove Maurizio Sarri è impegnato in un’attenta analisi della rosa. Il tecnico, tornato alla guida del club, sta valutando individualmente ogni giocatore, soffermandosi in particolare su chi non ha mai avuto modo di allenare in precedenza, ossia gli innesti arrivati dopo la sua partenza. A causa del blocco del mercato, le possibilità di intervento sono limitate: Sarri dovrà quindi fare i conti con le risorse attualmente a disposizione. Tra i reparti che destano maggiori preoccupazioni c’è sicuramente il centrocampo, già indicato dal tecnico toscano durante un recente Clinic come troppo corto. L’idea iniziale era quella di aggiungere una mezzala, ma le circostanze costringeranno l’allenatore a puntare su Dele-Bashiru.

Dele-Bashiru in primo piano, Vecino resta una certezza

Il giovane nigeriano rappresenta una scommessa affascinante: ha potenza fisica, rapidità, propensione al gol e capacità di inserimento, tutte qualità apprezzate dal tecnico. Tuttavia, restano da verificare altri aspetti fondamentali come l’intelligenza tattica, la capacità di leggere il gioco senza palla e l’adattabilità al sistema di Sarri. Le amichevoli saranno un banco di prova cruciale; in caso contrario, il mister potrebbe dover fare affidamento su soluzioni più collaudate. Vecino, nonostante i 34 anni, è un’alternativa affidabile: conosce i meccanismi del gioco e garantisce anche un contributo in zona rete. Al momento, due posti da titolare sembrano già assegnati: Guendouzi e Rovella restano centrali nel progetto, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Cataldi, di cui Sarri si fida molto. Con quattro nomi per tre posti, sarà Dele-Bashiru l’elemento chiave, nel bene o nel male. Chi rischia di più è Belahyane, finora ai margini e ora chiamato a convincere.