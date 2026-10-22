Codice della strada, rotatorie e caselli: le novità nello schema di decreto
La bozza prevede anche un limite di 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie.
Lo schema di decreto sul Codice della strada prevede nuove disposizioni per la circolazione quotidiana: la precedenza a chi si trova già nelle rotatorie, un limite di 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie e la possibilità di fare retromarcia al casello in caso di guasto tecnico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Si tratta di novità contenute nello schema, non di regole già in vigore.
La precedenza nelle rotatorie
Per le rotatorie, lo schema introduce il diritto di precedenza per i veicoli che si trovano già al loro interno. È una delle modifiche indicate per disciplinare la circolazione ordinaria.
Pubblicità
Il limite sulle autostrade a tre corsie
Un’altra previsione riguarda la velocità: lo schema contempla l’innalzamento del limite a 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie. Il testo disponibile non precisa a quali tratti si applicherebbe la misura.