Codice della strada, rotatorie e caselli: le novità nello schema di decreto

La bozza prevede anche un limite di 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie.

depositphotos.com
depositphotos.com

Lo schema di decreto sul Codice della strada prevede nuove disposizioni per la circolazione quotidiana: la precedenza a chi si trova già nelle rotatorie, un limite di 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie e la possibilità di fare retromarcia al casello in caso di guasto tecnico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Si tratta di novità contenute nello schema, non di regole già in vigore. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La precedenza nelle rotatorie

Per le rotatorie, lo schema introduce il diritto di precedenza per i veicoli che si trovano già al loro interno. È una delle modifiche indicate per disciplinare la circolazione ordinaria.

Pubblicità

Il limite sulle autostrade a tre corsie

Un’altra previsione riguarda la velocità: lo schema contempla l’innalzamento del limite a 150 km/h sulle tratte autostradali a tre corsie. Il testo disponibile non precisa a quali tratti si applicherebbe la misura.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Retromarcia ai caselli e sorpassi

Dia sulla Lazio di Gattuso: «Non è un mago, semplicemente c'è del lavoro dietro»
«Tanti auguri al Boss Stefan Radu!»: il messaggio della Lazio